Torna il Premio Troisi, ​cercasi direttore artistico a San Giorgio a Cremano

Lunedì 29 Aprile 2019, 11:31 - Ultimo aggiornamento: 29-04-2019 12:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo appuntamento con il Premio Massimo Troisi, l'artista originario di San Giorgio a Cremano prematuramente scomparso a soli 41 anni. Il Comune di San Giorgio a Cremano ha pubblicato una manifestazione di interesse per la candidatura di direttore artistico della XIX edizione, rivolta a figure di comprovata e specifica esperienza nella direzione artistica e nel coordinamento di grandi eventi.«L'Ente, grazie al contributo della Regione Campania che finanzia interamente il Premio Massimo Troisi, riporterà il progetto culturale nei mesi estivi. Per anni, la soluzione migliore in quanto offre in questo favorevole periodo dell'anno la possibilità ai sangiorgesi e non solo di godere di diversi spettacoli, legati al nostro illustre concittadino» scrive sulla pagina facebook il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno. «Inoltre, d'accordo con l'assessore alla Cultura Pietro De Martino, a tale progetto potranno partecipare con contributi economici o in termini di servizi anche i soggetti che vorranno sponsorizzare il Premio come già successo in passato». L'avviso scade alle 12.00 del 20 maggio 2019 ed è reperibile sul sito istituzionale www.e-cremano.it.