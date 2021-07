Premio Massimo Troisi, ecco i finalisti dopo la serata con Brignano «giudice insindacabile»

Maurizio Capuano, Daniele Mariano, Andrea Di Castro, Antonio di Criscito e Carmen Troiano: eccoli i 5 finalisti per la categoria Miglior Attore Comico della XXI edizione del Premio Massimo Troisi, arrivata ieri al quarto appuntamento e che accedono così direttamente alla serata finale di sabato 31 luglio. In una pienissima Villa Bruno, con in prima fila il sindaco Giorgio Zinno e il Presidente della BCC Amedeo Manzo, con sold out di biglietti venduti al costo simbolico di 3€, è stato l’attore è comico Enrico Brignano l’unico è insindacabile giudice della competizione: 3 i minuti a disposizione per ogni giovane talento in gara, dieci in tutto, precedentemente selezionati dal Direttore artistico Maurizio Casagrande. A condurre la serata Eleonora Pedron.

In apertura dell’evento, la proiezione di “Operazione Smorfia”, tappa del progetto “Space, rigenerazione e comicità sulle tracce di Troisi”. Autori del corto tutto incentrato sulle frasi più celebri di Massimo, Andrea Savoia, Claudia Parrella, Marco Mondaini, Emanuele Paragallo, Simone Renato Vacca e Valentina Balzaretti Lotto. Nel corso della serata continui i collegamenti con il backstage a cura della ciurma di Casa Surace. Inoltre, sono stati anche presentati i sei libri comici editi ed inediti che saranno premiati nella serata finale di sabato, selezionati e valutato direttamente dall’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli: per la sezione opera edita, in concorso Paolo Rossi - Meglio dal vivo che dal Morto (Ed. Solfitino); Daniela Coppa - Il mercante di prato e il diavolo (Europa edizioni); Virginia Danna - La parola (Ed. Montag). Per la sezione inedito invece, Il dottor mash e la Gita al Lago di Popogna Di Bertania Silvano; Il ragazzo dai bronchi sensibili Di Enea Di Talpio; Undici metri Di Luigia Bencivenga. Questa sera infine, spazio ai corti, col IL PREMIO IN CORTO, semifinali per il concorso Migliore cortometraggio comico. Ospiti della serata, Teo Teocoli, Rosario Pellecchia, Ivan Granatino, Fabio Barone.