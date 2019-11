«Il Mattino», premio Matilde Serao a Dacia Maraini

Il premio letterario Matilde Serao è arrivato alla terza edizione. Quest'anno la giuria, composta dai giornalisti e dagli editorialisti del Mattino, ha deciso di assegnare il riconoscimento alla scrittrice Dacia Maraini. Il riconoscimento sarà consegnato al Palazzo di Poste Italiane in piazza Matteotti a Napoli il 6 novembre nel corso di un evento-spettacolo dedicato alle eccellenze culturali che si terrà a partire dalle 17.30 nella Sala Matilde Serao.



Il programma dell'edizione 2019, che sarà condotta dall'attrice Miriam Candurro ed avrà inizio con un video a cura di Giffoni Experience, prevede gli interventi di Antonio Corribolo, Ruggero Cappuccio, Marco D'Amore, Enzo Avitabile, Iaia Forte e Pino Montesano, di volta in volta intervistati dai giornalisti Titta Fiore, Federico Vacalebre, Donatella Trotta e Generoso Picone. A seguire, dopo i saluti dell'ad di Poste Italiane Matteo Del Fante, il direttore del «Mattino» Federico Monga intervisterà il ministro per i beni e le attività culturali, Dario Franceschini. In chiusura, la consegna del premio con l'intervento della vincitrice. © RIPRODUZIONE RISERVATA