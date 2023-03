Un premio Napoli che diventi vetrina nazionale e agenzia di promozione della cultura in città. È questo l'obiettivo, ambizioso, di Gaetano Manfredi. Ma è necessario che a guidarlo sia una personalità di spicco. Un testimonial dal profilo alto e di calibro nazionale. Il nome è già stato individuato da tempo: Maurizio De Giovanni. La strada che lo porta alla guida della Fondazione premio Napoli sembra in discesa ma per la nomina resta ancora un po' di suspense. Di chiacchierate telefoniche e di incontri tra il sindaco e il popolare scrittore ce ne sono già stati nelle ultime settimane. Ma manca ancora l'ok. Ieri, però, c'è stato un «passo in avanti importante», come spiegano dal Municipio. De Giovanni è andato di buon mattino a Palazzo San Giacomo e si è trattenuto a parlare per circa un'ora con il primo cittadino. Un incontro, rispetto ai precedenti, ufficializzato da una nota trasmessa dal Comune con tanto di "photo opportunity" tra il sindaco e lo scrittore nelle stanze del Municipio. Non solo.

Riferendosi al progetto di rilancio del "premio Napoli", nella nota il Comune spiega: «Nelle prossime settimane tale progetto verrà presentato ufficialmente». Insomma, a leggere le comunicazioni che arrivano da Palazzo San Giacomo sembra tutto fatto. E trapela un certo ottimismo. Ma qualche dubbio resta ancora. Già perché De Giovanni, per ora, non conferma, ma nemmeno smentisce. «Non ne posso parlare», dice secco quando gli si chiede un commento sull'incontro. Insomma, da buon giallista, l'autore del "Commissario Ricciardi" lascia un po' di mistero. Suspence a parte, per i prossimi giorni - fanno sapere del Comune - è in programma un nuovo incontro. Si proverà a chiudere il cerchio. In particolare si tratterà anche per la definizione di altre figure che possano eventualmente coadiuvare l'impegnatissimo De Giovanni e seguire quotidianamente il progetto anche nelle parti più operative.

Ma cosa si sono detti De Giovanni e Manfredi durante l'oretta di chiacchierata in Municipio? Nel corso dell'appuntamento il sindaco e l'autore dei "Bastardi di Pizzofalcone" sono entrati nel dettaglio di come trasformare il Premio e la Fondazione che lo sostiene. D'altronde, sin dai primissimi colloqui, De Giovanni aveva spiegato al primo cittadino di voler dare un'impronta totalmente nuova alla fondazione e al premio. E ieri, nel faccia a faccia, queste novità si sono per la prima volta davvero riempite di contenuti. In primo luogo l'idea venuta fuori dall'incontro è quello di trasformare la fondazione in una agenzia di promozione della lettura. Un tema, quello dell'impoverimento culturale della città, che sta molto a cuore al primo cittadino che, non a caso, nella formazione della giunta ha tenuto per sé la delega alla Cultura. L'individuazione di un nuovo polo culturale rappresenta un passo strategico per la battaglia che Manfredi vuole intraprendere contro la crisi dell'editoria, la chiusura progressiva delle librerie e la sfida per un centro città che non sia soltanto friggitoria a cielo aperto, ma conservi appieno il suo patrimonio culturale.





Come arrivare a realizzare questo percorso? Nel corso del colloquio, De Giovanni e Manfredi si sono trattenuti a parlare anche di questo. L'idea è innanzitutto quella puntare sul territorio, partendo dalle scuole. Per una nuova politica di rilancio della cultura, ragionano a San Giacomo, si deve partire dai più giovani, coinvolgendoli il più possibile. E nelle idee condivise ieri nel corso dell'incontro c'è, infatti, anche quella di creare nuove categorie del Premio Napoli, legate ad esempio alle sceneggiatura nelle sue forme più moderne, all'audiovisivo, alla letteratura sui nuovi media. La bozza di progetto prevede anche una Fondazione capace di muoversi in sinergia con le altre istituzioni culturali della città, come i teatri, i musei e le biblioteche. Il tutto, però, senza perdere di vista il premio. La volontà è quella riuscire a far competere il premio Napoli con gli altri "oscar" letterari nazionali e renderlo una vetrina per tutta Italia. Per questo sarà necessario anche un importante lavoro sul piano della comunicazione. E sicuramente, per arrivare a questo obiettivo, sarebbe importantissimo avere un timoniere di alto profilo, proprio come Maurizio De Giovanni. I passi in avanti, insomma, ci sono. Ma un po' di mistero sulla nomina ancora resta.