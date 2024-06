Milleduecento studenti tra i 14 e i 18 anni di venti scuole della regione da Airola alla costiera amalfitana, da Nola a Gragnano, da Giugliano a Scafati, da Napoli a Benevento; decine di incontri organizzati per i ragazzi che in questi mesi hanno trasformato e riadattato in fumetti, sceneggiature, video, spettacoli teatrali, cortometraggi, canzoni, dipinti, lavori digitali e podcast sei romanzi: Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte (Einaudi) di Mark Haddon, Niente di vero (Einaudi) di Veronica Raimo, La bambina della luna (Rizzoli) di Mehrnousch Zaeri-Esfahani, Solo la pioggia (Sellerio) di Andrej Longo, Un’ultima stagione da esordienti (Marcos y Marcos) di Cristiano Cavina, Le creature (Rizzoli) di Massimiliano Virgilio. Ad affiancare gli studenti specialisti del settore come Marco Venditti per la sceneggiatura, Alino per il fumetto, Raffaele Ceriello per i lavori video e i corti, Emanuele Bosso per i prodotti digitali e i podcast, Greta Esposito e Maria Sole Di Majo per le riduzioni teatrali.

Sono i numeri e i protagonisti del primo anno di attività dedicato alla diffusione della lettura tra i giovani da Campania legge – Fondazione Premio Napoli, presieduta da Maurizio de Giovanni, dall’Ufficio scolastico regionale, diretto da Ettore Acerra, e con il sostegno della Città metropolitana. Numeri e protagonisti ribaditi ieri mattina al teatro Sannazaro, in una mattinata dedicata a fare il punto su una situazione non rosea, la Campania è la regione d’Italia dove i ragazzi leggono di meno. Ma anche su quanto finora fatto dalla fondazione.

«I numeri sono incoraggianti ma è un primo risultato, un punto di partenza e non di arrivo. Continueremo su questa strada per coinvolgere altre scuole. Il nostro oggetto sociale è portare i libri ai ragazzi. A poco servono, per raggiungere questo obiettivo, i dibattiti e le presentazioni organizzate nelle stesse sedi alle quali partecipano sempre le stesse persone. Napoli e la Campania soffrono della poca attenzione nei confronti dell’unico vero motore industriale del nostro territorio, la cultura». La necessità di coinvolgere sempre di più i giovani, di non considerare la letteratura un paese per vecchi ha spinto ad aprire il premio nei confronti della graphic novel e dei testi delle canzoni.

Cosa si aspetta de Giovanni dall’incontro tra i ragazzi e i libri? «Che la lettura sia percepita come una forma di piacere e di coraggio. Leggere è un’attività solitaria che insegna a non aver paura della solitudine, ad apprezzare la gioia dello stare in compagnia di sé stessi. Quando un ragazzo apre un libro deve sapere che sta per entrare in un altro mondo che, pure se tratta di universi paralleli e ignoti, parla di lui e a lui».

Per Acerra «le attività di promozione della lettura avranno maggiore continuità e integrazione piena nel curriculum scolastico, stiamo lavorando perché non siano considerate più impegni extra o speciali, ma ordinari nell’ambito dell’offerta formativa delle scuole». A settembre, quando si conosceranno i finalisti, si terranno i festeggiamenti per i 70 anni del Premio Napoli. In programma una serata speciale a Palazzo Reale.