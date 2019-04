Martedì 23 Aprile 2019, 15:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per la chiara dimensione europea il premio “Penisola Sorrentina Arturo Esposito” 2019 viene insignito dell’Alto Patrocinio del Parlamento europeo. Possono beneficiare di questo importantissimo riconoscimento internazionale gli eventi che presentano, tra le diverse peculiarità, una chiara dimensione europea e mettono in evidenza il ruolo del Parlamento europeo o dell’Unione europea nell’ambito dello specifico tema. In questo caso quello del patrimonio culturale.Tra i filoni tematici che da sempre hanno contrassegnato i tavoli tecnici itineranti in tutta Italia e collegati al Premio “Penisola Sorrentina” c’è stato quello del giornalismo civile, dell’accessibilità e del dialogo interculturale. Lo scorso anno il Premio venne inserito dal ministero per i Beni e le Attività Culturali nell’Agenda dell’anno europeo del Patrimonio Culturale e furono avviate sinergie con la capitale Europea della Cultura, Matera 2019, ed altri organismi internazionali, tra cui l’Ambasciata del Giappone. Il Premio “Penisola Sorrentina Arturo Esposito” fa parte del cartello dei grandi eventi dell’assessorato al Turismo della Regione Campania e si avvale di prestigiose collaborazioni tra cui quella di Danilo Rea (presidente per la sezione musica), Giancarlo Magalli (per la sezione tv) e Luca Barbareschi (presidente per il teatro).«È un’iniziativa che mira a stimolare la riflessione sull’impegno democratico e la partecipazione civica e, nel contempo, incoraggia un dibattito sul futuro dell’Europa»: così dichiara il Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, nel provvedimento di concessione. Soddisfazione per il riconoscimento internazionale esprime il patron del Premio “Penisola Sorrentina”, Mario Esposito.