Mercoledì 19 Settembre 2018, 15:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SORRENTO - Un concorso di comunicazione, scrittura e critica cinematografica rivolto agli studenti delle scuole superiori della Costiera: ecco l'iniziativa promossa dall'associazione culturale "Il simposio delle muse" nell'ambito della 23esima edizione del Premio "Penisola Sorrentina - Arturo Esposito". Il progetto, ribattezzato "Lettere dal cinema", vuole essere un omaggio ad Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana sequestrato e assassinato dalla Brigate Rosse 40 anni fa.E così gli studenti, con un testo non superiore alle 1.500 battute (spazi inclusi), dovranno recensire la fiction Rai “Aldo Moro il Professore” sotto forma di lettera rivolta allo statista, esprimendo speranza, desideri, denunce attraverso una sorta di dialogo invisibile. “Aldo Moro - Il professore” è un film per la televisione tratto dall’omonimo libro di Giorgio Balzoni, giornalista e allievo di Aldo Moro, prodotto da Rai Fiction e andato in onda l'8 maggio scorso su Rai 1 per la regia di Francesco Miccichè. La fiction si alterna con interviste ad alcuni studenti di Moro e parlamentari che vissero di persona il dramma del presidente della Dc, il tutto accompagnato da immagini di repertorio della Rai. Il concorso bandito dall'associazione culturale "Il simposio delle muse", infine, prevista anche una sezione speciale dedicata a “Grafica e Multimedia”.Per la sezione “Testo”, ogni istituto selezionerà fino a otto studenti per la partecipazione al concorso. Una giuria, composta da docenti delle scuole superiori della penisola sorrentina, individuerà una rosa di cinque finalisti. Infine, sarà una giuria di giornalisti a scegliere il testo vincitore che sarà letto durante la serata-evento del Premio nazionale “Penisola Sorrentina - Arturo Esposito”, in programma nel Teatro delle Rose di Piano di Sorrento il 27 ottobre prossimo. L’associazione riconoscerà al vincitore un premio di 300 euro che sarà erogato nel corso dell’anno scolastico. Per la sezione “Grafica e Multimedia” è prevista, per ogni istituto, la partecipazione con un numero massimo di tre opere: realizzazioni grafiche o multimediali che, singolarmente o collettivamente prodotte nell’anno scolastico 2017-2018, abbiano offerto lo spunto per una riflessione sulla figura di Aldo Moro. Da una rosa di tre finalisti selezionata dalla giuria-docenti, la giuria di qualità individuerà il vincitore cui sarà riconosciuto un premio di 200 euro. Gli elaborati dovranno essere candidati entro il 30 settembre.«Il cinema in chiave pedagogica, la storia, i diritti, il valore umano di un ritratto, il passato e il futuro, l’etica della convinzione e della responsabilità: sono queste le motivazioni di questo omaggio ad Aldo Moro a quarant’anni dalla sua morte - spiegano gli organizzatori - Uno statista, ma anche un docente con cui era possibile instaurare un dialogo fervido e costruttivo su motivazioni etiche, politiche ma anche sulle più ampie tematiche culturali».