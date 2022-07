Premio penisola sorrentina con Massimiliano Gallo in giuria

È la new entry della giuria della XXVII edizione del Premio Penisola Sorrentina, in programma il prossimo ottobre al Teatro Tasso di Sorrento.

Lo scorso anno ha ricevuto il premio come attore dell’anno dal presidente Luca Barbareschi e dalla collega Francesca Cavallin. Ora entra a far parte della giuria del riconoscimento nazionale, organizzato e presieduto da Mario Esposito in sinergia con l’Amministrazione comunale di Sorrento diretta da Massimo Coppola.

È un momento davvero straordinario per Massimiliano Gallo che sta raccogliendo successi e riconoscimenti prestigiosi, ha vinto recentemente il premio Flaiano, e che in autunno sarà uno dei grandi protagonisti di Rai1 con la seconda stagione di “Imma Tatataranni” e con “Vincenzo Malinconico Avvocato di insuccesso”. Il personaggio creato da Diego De Silva arriverà sul piccolo schermo e Gallo interpreterà il ruolo di un uomo che si occupa di contenziosi non particolarmente impegnativi e che non sempre porta a casa la vittoria. Un avvocato semi-disoccupato, un marito semi-divorziato e soprattutto un grandioso, irresistibile filosofo naturale.

Massimiliano Gallo non è il primo ad entrare nella giuria del “Penisola Sorrentina”, arrivando dalla fila dei premiati. Stessa sorte è toccata, negli anni, a Luca Barbareschi, Danilo Rea, Francesca Cavallin e Giancarlo Magalli.

Il Premio “Penisola Sorrentina” è stato fondato nel 1996 da Arturo Esposito sotto il patrocinio del Ministero della Cultura ed accompagnato dalla Fondazione Film Commission Regione Campania.