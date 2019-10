Premio Sepe, consegnati i riconoscimenti alle eccellenze campane

Sabato 19 Ottobre 2019, 12:35

«I giovani, il Sud e le sue eccellenze sono sempre al centro della nostra attenzione e per questo motivo è importante promuovere chi fa bene alla città», così il cardinale Crescenzio Sepe intervenuto durante la consegna dei riconoscimenti ai vincitori del Premio Sepe 2019 che ha parlato anche dei lavoratori della Whirlpool per i quali è necessaria una azione di tutte le parti in causa.Alla Camera di Commercio di Napoli la cerimonia nell’ambito del convegno “Le politiche del lavoro per uno sviluppo nuovo del Mezzogiorno”, promosso dal Movimento Cristiano Lavoratori. Premiati Gennaro Sangiuliano, Benedetto Casillo, Amedeo Manzo, Gerardo Capozza e Oreste Vigorito. Riconoscimento speciale al prete croato Franjo Topic per la tutela dei cattolici nei Balcani, a Bianca Iengo, responsabile di Farmacia solidale e Adriano Giannola, presidente dello Svimez.«È il momento di una svolta per il Mezzogiorno. Il lavoro è come sempre al centro delle attività del Movimento cristiano lavoratori e premiare le nostre eccellenze va in questa direzione», ha commentato Michele Cutolo, presidente provinciale di MCL che da otto anni organizza l’iniziativa.Dopo i saluti di Arturo De Vivo, prorettore Università degli Studi di Napoli Federico II e di Michele Cutolo, Presidente Provinciale MCL Napoli la serie degli interventi moderati da Massimo Milone, direttore Rai Vaticano. Hanno partecipato al dibattito il senatore Vincenzo Carbone, il colonnello Amedeo Cristofaro, Comandante della Scuola Militare «Nunziatella», Vania De Luca, Presidente Nazionale UCSI. Le conclusioni a Carlo Costalli Presidente Nazionale MCL: «Lo sviluppo del Sud è fondamentale per lo sviluppo dell’Italia intera e noi dobbiamo assolutamente saper cogliere quest’opportunità», ha dichiarato il presidente nazionale MCL, Costalli. «Il Mezzogiorno ha bisogno di scelte coraggiose che puntino a un nuovo sviluppo del mercato del lavoro e siano capaci di attrarre nuovi investimenti, anche attraverso la realizzazione di infrastrutture che ne rilancino la competitività».