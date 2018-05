Gran soirée al femminile per il Premio Serao: lunedì in edicola un inserto celebrativo

Giovedì 24 Maggio 2018, 21:55 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2018 21:55

Gran soirée al femminile per il Premio Serao, organizzato da «Il Mattino», il 28 maggio al San Carlo. In ricordo della scrittrice e giornalista, che nel 1892 fondò il quotidiano con Edoardo Scarfoglio, si riuniranno un gruppo di signore del teatro, del cinema e della lirica. Da Carolina Rosi a Lina Sastri, da Rosa Feola a Carmen Giannattasio e Maria Grazia Schiavo. Con la loro arte renderanno omaggio non solo a donna Matilde ma anche a Aznar Nafisi, la scrittrice iraniana esule negli Stati Uniti, scelta dalla giuria di giornalisti ed editorialisti del Mattino per accogliere la seconda edizione del premio.Per celebrare al meglio l'evento, lunedì 28 maggio sarà in edicola un inserto speciale su Matilde Serao, distribuito gratuitamente con il Mattino. Tra i tanti contributi quelli di Aziz Nafisi, Wanda Marasco, Giuseppe Montesano, Ruggero Cappuccio, Antonella Cilento e Lina Sastri.