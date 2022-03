Premio Siani 2022, edizione straordinaria per premiare gli autori della collana “Cronisti scalzi”

La fondazione Giancarlo Siani onlus in collaborazione con fondazione Pol.i.s., ordine dei giornalisti della Campania, sindacato unitario giornalisti Campania, il Mattino, Università Suor Orsola Benincasa, AsCenDeR- Ass. centro di documentazione e ricerca, Radio Siani con il Comune di Napoli e il Pan, Palazzo delle arti di Napoli, organizza un’edizione straordinaria del Premio Siani 2022, nella sala Di Stefano del Pan sabato 12 marzo 2022 alle ore 16.

L'edizione è stata organizzata per la premiazione di due giovani giornalisti, Vincenzo Strino e Vincenzo Sbrizzi, autori della collana Cronisti scalzi per Iod edizioni. La premiazione sarà suddivisa in due sezioni. Prima sezione: premiati, per aver svelato il vero volto spietato della camorra cutoliana e raccontato il coraggio di chi vi si è opposto per amore di verità e giustizia, indicando alle giovani generazioni la strada dell’impegno civile. Marcello Ravveduto, “Il sindaco gentile. Gli appalti, la camorra e un uomo onesto. La storia di Marcello Torre”; Carlo Alemi, “Il caso Cirillo. La trattativa Stato-br-camorra”.

Nella seconda sezione, premiati per aver narrato pezzi di realtà della città di Napoli con lo stile e il metodo a cui si ispira la collana Cronisti scalzi, dedicata a Giancarlo Siani e pubblicata dalla Iod edizioni. Vincenzo Strino, “Secondi a nessuno. Storia di una rivoluzione pacifica a Secondigliano” e Vincenzo Sbrizzi, “Napolinegra”.