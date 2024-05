Il premio Mediterraneo 2024 alla neurologa napoletana Marina Melone

Il Segretario Generale degli Stati Uniti del Mondo e Presidente della Fondazione Mediterraneo ha l’onore di invitare la S.V. alla Cerimonia di Assegnazione dei Premi mediterraneo 2024 a Salim M. AlMalik, Arata Isozaki, Giacomo Koch, Marina Melone, Pasquale Belfiore, Balkrishna Vithaldas Doshi, in presenza dei rappresentanti dei Paesi e delle Istituzioni partner del Premio Napoli. La cerimonia di premiazione si terrà il 3 giugno 2024 alle 11 al Museo della Pace – Mamt in Via Depretis, 130.

Nel 1996 gli "Stati Uniti del Mondo" e le sezioni autonome "Fondazione Mediterraneo" e "Accademia del Mediterraneo" hanno istituito il Premio Mediterraneo che annualmente viene assegnato a personalità del mondo politico, culturale, scientifico, sociale e artistico che hanno contribuito, con la loro azione, a ridurre le tensioni e ad avviare un processo di valorizzazione delle differenze culturali e dei valori condivisi nell’area del Grande Mediterraneo e nelle altre costituenti gli Stati Uniti del Mondo.

Il Premio Mediterraneo è considerato uno dei più prestigiosi riconoscimenti a livello internazionale.

Al Premio Mediterraneo sono associati vari eventi, quali il "Concerto Euro-Mediterraneo per il Dialogo tra le Culture" e il "Concerto per la Pace".

Oltre 600 le personalità che hanno ricevuto dal 1996 al 2023 il riconoscimento: tra essi Capi di Stato e di Governo; premi Nobel; rappresentanti delle religioni; ministri e rappresentanti dei Governi; politici e diplomatici; rappresentanti delle istituzioni internazionali; istituzioni culturali, scientifiche, ambientali, pacifiste, e sociali; magistrati e forze dell’ordine impegnati nella tutela della legalità; scrittori, filosofi e poeti; uomini e donne di scienza; giornalisti, quotidiani e testate; architetti e ingegneri; artisti e musicisti; imprenditori, attori, registi, sceneggiatori ed altri.