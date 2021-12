Presepi napoletani, Ciarambino: «Regione sosterrà la candidatura a patrimonio Unesco»

«I maestri presepiali napoletani rappresentano un'eccellenza che non ha eguali al mondo. Troppe volte identificati come semplici artigiani, la loro è una vera e propria arte che reca con sé la storia e la tradizione pluricentenaria del nostro capoluogo». Cosi il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale Valeria Ciarambino.

APPROFONDIMENTI L'ASSALTO Napoli: assalto dei turisti a San Gregorio Armeno, non regge il... LE TRADIZIONI Napoli, gli ultimi artigiani dell’ottone rimasti a Forcella:... IL NATALE Natale a Napoli, all'Edenlandia arriva il presepe da vivere in...

«Grazie a un emendamento a mia firma - aggiunge Ciarambino - abbiamo ottenuto l'impegno della regione Campania a mettere in campo ogni misura possibile per predisporre e sostenere la candidatura dell'arte dei presepi napoletani nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità Unesco».

«Con l'approvazione del nostro emendamento la Giunta istituirà un comitato promotore, composto dai rappresentanti degli artigiani dei presepi napoletani tradizionali, che rappresenterà un momento di confronto e di raccolta di proposte e iniziative tese a redigere il dossier a sostegno della candidatura», conclude il capogruppo di M5S.