La principessa Beatrice di Borbone turista per un giorno: «Ma cerco casa a Napoli»

Domenica 28 Aprile 2019, 08:30

La principessa cerca casa a Napoli: «In piazza del Gesù o a Monte di Dio, adoro il centro storico, perché c'è vita». Beatrice di Borbone, discendente della famiglia reale e sorella di Carlo duca di Calabria, annuncia l'intenzione di stabilirsi in città «per un po' di tempo» e racconta: «Voglio prendere la residenza in Italia, ho già comprato una piccola proprietà a Noto». E, nell'attesa di trovare qui l'appartamento adatto, l'erede diretta dei regnanti delle due Sicilie fa tappa in quella che considera da sempre sua dimora: il complesso di Capodimonte, con immancabile visita alla mostra che approfondisce il periodo partenopeo di Caravaggio. «Straordinaria», commenta.