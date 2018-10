Processione e concerti, tutto pronto a Torre del Greco per il Santo Romano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 12 Ottobre 2018, 13:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORRE DEL GRECO - Parte il conto alla rovescia e la città è in visibilio. Domenica alle 10 a Roma Papa Francesco canonizzerà Vincenzo Romano, primo e unico Santo della città del corallo. A meno di 48 ore dalla cerimonia in piazza San Pietro, a Torre del Greco sale la tensione per l'evento mentre è definita la macchina organizzativa per il via ai festeggiamenti e per il pellegrinaggio.Piano traffico e di pubblica sicurezza ad hoc per l'evento inaugurale: oggi alle 16.30 al porto di Torre del Greco il rientro via mare da Procida delle reliquie di Vincenzo Romano, con festa d'accoglienza e processione. Dopo l'accensione delle luminarie in piazza Santa Croce domenica scorsa, quello di oggi è l'evento clou. L'urna con le reliquie del «parroco Santo», vissuto tra il 1751 e il 1831, precursore della carità sociale e fautore della ricostruzione della Basilica di Santa Croce dopo la devastante eruzione del Vesuvio del 15 giugno 1794, tornerà a Torre del Greco. Partirà alle 13.30 da Procida, ultima tappa della peregrinatio, al via lo scorso 20 settembre che ha interessato anche i comuni di Torre Annunziata, Trecase, Boscotrecase, Ercolano, Portici. La cerimonia al porto torrese comincerà alle 15.45 con il raduno dei fedeli sul Molo di Levante; a seguire, dopo momenti di preghiera e spettacoli degli Sbandieratori si assisterà all'arrivo via mare del peschereccio con l'urna del Beato, con 60 giovani della parrocchia di Santa Croce e 40 pellegrini procidani, del parroco di Santa Croce, don Giosué Lombardo, e del decano di Procida don Lello Ponticelli. L'arrivo del peschereccio, sino all'attracco, sarà accompagnato da fuochi d'artificio e dalla musica della Banda. «San Vincenzo Romano torna nella sua amata città ha detto il parroco di Santa Croce, don Giosuè Lombardo che in vita non ha mai lasciato perché diceva che la parrocchia non doveva mai restare incustodita. Alle 17.30 dal porto partirà una processione con l'urna del Santo fino a piazza Santa Croce. Per la cerimonia saranno in campo decine di unità di forze dell'ordine. Il Comune ha predisposto un piano traffico che prevede per oggi, dalle 14.30 alle 20 divieto di sosta con rimozione forzata per le vie Calastro, Spiaggia del Fronte, corso Agostinella, XX Settembre, corso Umberto, Beato Vincenzo Romano e piazza Santa Croce.