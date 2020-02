Capitale italiana della Cultura per il 2021, Procida ufficializza la candidatura

Ultimo aggiornamento: 14:47

Procida si candida aper il 2021. L'isola di Arturo, nel romanzo premio Strega di Elsa Morante, la stessa dove, anni dopo, Massimo Troisi ha impersonato Mario, nel film, punta a diventare capitale della cultura, attraverso un percorso di co-creazione condivisa, che culminerà con la presentazione del dossier il 2 marzo alla commissione del Ministero per i Beni culturali.Il primo passo è stata la costituzione di un comitato promotore formato da importanti realtà istituzionali e associative pubbliche e private, che in varia forma già collaborano con il Comune di Procida e con il sindaco Dino Ambrosino. La regia della candidatura è affidata al direttore della, project manager supervisor di Matera Capitale Europea della Cultura 2019.Nel processo di candidatura, la cittadinanza è stata coinvolta con «», un percorso di co-creazione partecipata con i cittadini attraverso la costituzione di tre tavoli di lavoro. I tavoli, incentrati su temi quali inclusione sociale e accessibilità, giovani e nuove tecnologie, turismo culturale e destagionalizzazione, sono guidati rispettivamente da tre esperti che supporteranno i cittadini nelle riflessioni e nel processo di creazione collettiva. Sempre nell'ottica della co-creazione partecipata «Procida Immagina» prevederà inoltre una chiamata pubblica in collaborazione con l'Ancim, Associazione Nazionale dei Comuni delle Isole Minori, per invitare a Procida ventuno cittadini residenti nei trentasei Comuni delle piccole isole, nei giorni 22 e 23 febbraio prossimi e saranno ospitati dai procioni.«Legami del mare. Prove generali di un museo» è il progetto di una mostra temporanea allestita attraverso la raccolta di oggetti che i procidani sono invitati a prestare temporaneamente al Museo Civico di Procida. La raccolta degli oggetti parte oggi e andrà avanti fino al 2 marzo, un conto alla rovescia non casuale: è infatti quella data, il 2 marzo, il termine ultimo per consegnare a Roma il dossier con la candidatura.