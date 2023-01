Iniziato in ritardo, causa pandemia, e finito senza clamori cerimoniali nel rispetto del dramma della vicina Ischia, l'anno di Procida capitale culturale è finito, anche se resta ancora da espletare, dopo una festa di addio, il passaggio di consegne con Bergamo e Brescia, prossime capitali in condominio, in programma il 18 gennaio. Per Agostino Riitano, direttore della manifestazione, è arrivato il momento dei bilanci.

«La cultura non isola», diceva lo slogan. La cultura ha vinto? E l'isola?

«L'isola ha dimostrato di saper fare cultura, di essere cultura. Credo che il bilancio sia positivo, anche oltre ogni più rosea aspettativa. Portare una simile iniziativa su una piccola isola poteva essere un azzardo, invece... Davide ha vinto un'altra volta su Golia, la fragilità del sistema Procida non è stata intaccata, anzi... La sperimentazione di un trasporto gratuito ed ecologicamente sostenibile, di un presidio sanitario, hanno dato risultati che serviranno a indicare il futuro dell'isola. Nonostante la partenza ritardata e i tre mesi persi siamo riusciti a rispettare il programma».

Partiamo dai numeri, per quanto aridi?

«Novecentomila presenze in nove mesi, 100.000 in media al mese, quasi il doppio di prima, con tetti estivi, quando per non rischiare l'overbooking abbiamo alleggerito il cartellone, formato da 45 progetti, per 150 appuntamenti, al fianco dei quali la Regione ha messo in campo altre iniziative nei Campi Flegrei e in tutta la Campania».

Ancora numeri, questa volta in euro?

«17 milioni di euro li ha messi la Regione, tre sono stati usati per il programma, il resto per i trasporti, la sanità, gli esperimenti amministrativi... Un altro milione viene dal ministero, e quasi altrettanto dagli sponsor».

È vero che tutto fa cultura, ma finora abbiamo parlato di bus e ospedali.

«Se la cultura non isola, l'isola non deve isolarsi, ha bisogno di queste ed altre infrastrutture. Ma è di cultura che ci siamo occupati, è cultura che abbiamo respirato: quella di Procida, quella portata a Procida, spesso per rimanerci, come alcune opere artistiche».

Ecco, che cosa resterà?

«Il ricordo dell'inaugurazione con Mattarella, il suo discorso non generico, capace di una visione progettuale in sintonia con la nostra sfida, capace di rilanciare il paradigma della vitalità di località minori, per numero di abitanti, per estensione, non certo per capacità suggestiva. Fu una giornata epica quella del 9 aprile, era una sorta di uscita dalla clausura ma fu vissuta, sia pur da una folla festante, senza cedere allo schiamazzo, alla volgarità».

Tutto il 2022 è stato per scelta lontano dal richiamo mainstream.

«Massimo rispetto per la cultura popolare, come dimostra il secret concert con Liberato, il cantante misterioso: quei mille ragazzi sulla spiaggia hanno vissuto una giornata eccezionale, mi è parso di capire che anche l'artista l'abbia vissuto come tale. Ma non volevamo organizzare il concertone di piazza, lo show televisivo nazionalpopolare: non è di questo che deve vivere Procida».

E di cosa? Torniamo al discorso dell'eredità, della «legacy».

«Simili manifestazioni devono seminare, innaffiare, far sì che la pianta attecchisca. Abbiamo posizionato l'isola minore dell'arcipelago campano al centro dell'immaginario collettivo planetario, l'abbiamo trasformata in un'icona mediterranea. Siamo partiti con la benedizione prestigiosa di National Geographic che ci aveva scelti come una delle cinque mete da visitare nel 2022, l'unica altra europea era Londra: eccolo il discorso della capitale di cultura, di David e di Golia. Pur evitando il divertimentificio mainstream siamo entrati alla grande nella narrazione nazionalpopolare, grazie anche all'invito di venirci a trovare lanciato da Amadeus dal palco di Sanremo. Il partenariato con la Rai ha funzionato alla grande, la cabina di regia con la Regione pure».

E ora, Procida si sveglierà vuota e senza cultura?

«No, Procida è cultura, ha cultura, fa cultura. E, poi, alcune manifestazioni letterarie che abbiamo fiancheggiato, penso a quella di Baricco, a quella della Gamberale, si sono fatte più forti ed andranno avanti. La rigenerazione di Palazzo d'Avalos è ormai una cosa acquisita: sette mostre, di artisti prestigiosi e non, l'hanno fatto scoprire a migliaia di visitatori, risignificando il luogo, fino a quel punto noto ai più solo come l'ex carcere. La destagionalizzazione turistica darà i suoi frutti, spero accada anche con gli esperimenti di connessione con i Campi Flegrei. Insomma c'è un'eredità materiale (ricorderei anche il recupero della chiesa di San Giacomo) ed una immateriale: i bambini coinvolti cresceranno, gli immigrati coinvolti parleranno di un'altra Italia possibile, i ragazzi procidani che hanno deciso di non emigrare e di aprire un'impresa culturale, turistica, ecosostenibile cambieranno in meglio la faccia di una delle grandi bellezze del nostro territorio. E i turisti che sono venuti da mezzo mondo, i 480 volontari impiegati di cui una quarantina internazionali, saranno il vento che spargerà per il mondo il seme di Procida capitale».

Messaggi per Bergamo e Brescia?

«Nessuno deve dare lezioni a nessuno. Ma la nostra esperienza è che anche in tempi bui come questi, anzi soprattutto in tempi bui come questi, la cultura e l'arte sono un faro necessario, indispensabile».

Nessuna occasione persa, nessuna autocritica? Anche sull'isola c'è chi non è stato convinto dalla mancanza di grandi testimonial, di eventi kolossal...

«Non ricordo di aver perso nulla a cui tenevo. E più kolossal della prima volta a Procida di un Presidente della Repubblica in visita ufficiale non saprei che cosa proporre. Un divo della trap?».