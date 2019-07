Napoli, il mausoleo romano del busto dell'imperatore Marco Aurelio tra rovi e spazzatura

Martedì 30 Luglio 2019, 15:08

Antiche mura ricoperte di rovi e spazzatura. È la triste istantanea di un antico edificio d’epoca romana nei pressi di via Consolare Campana nel comune di Quarto Flegreo.Da tempo gli avanzi archeologici versano in stato di forte abbandono. A segnalare il caso, alcuni cittadini di Quarto appassionati di storia locale, che auspicano per il futuro la ripulitura del sito e per altri presenti in zona, sotto la sorveglianza della Soprintendenza e coinvolgendo l’amministrazione comunale.Venuto alla luce durante la realizzazione di un complesso edilizio negli anni ’80, l’edificio (forse un mausoleo) è realizzato in opera listata e tufelli e fa parte di in una continuità di edifici funerari, mausolei e colombari, che si districavano lungo il percorso della strada consolare nella piana di Quarto. A poca distanza, all’esterno di un edificio fu ritrovato, nel 1965, un busto raffigurante l’imperatore Marco Aurelio, oggi conservato al Castello Aragonese di Baia, sede del Museo Archeologico dei Campi Flegrei.