Raffaele La Capria torna a Palazzo Donn'Anna e canta «Palomma 'e notte»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 12 Novembre 2018, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il reading collettivo dai libri di Raffale La Capria coinvolge dieci tra gli scrittori e i critici letterari più noti del nostro panorama, portandoli nella splendida cornice del teatrino di Palazzo Donn'Anna dove il grande vecchio della letteratura italiana, 96 anni, ha ricordato che «qui sono stato abbracciato dal sole e oggi dai ricordi». È una mattinata all'insegna dell'emozione, che conclude la rassegna «Il suono della parola» organizzata dall'associazione MiNa Vagante insieme alla Pietà dei Turchini. Quando il grande scrittore prende la parola, è subito un one man show. Legge una pagina di Ferito a morte: «Da questo passo si dovrebbe riconoscere il ritmo della mia prosa. Cercherò di far avvertire il movimento». Davanti a lui più di cento persone, ognuna ha portato una copia di un libro di La Capria e fa la fila per un autografo, i più coraggiosi per un selfie sul terrazzo affacciato sul golfo. Lui non si sottrae mai poi, accompagnato sotto braccio dal fotografo Mimmo Jodice e la moglie Angela, siede al posto d'onore.