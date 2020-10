Castellammare: Reggia di Quisisana, mucche al pascolo all'esterno del Museo Archeologico

Mucche al pascolo davanti al Museo Archeologico “Libero D’Orsi”. Meno di un mese fa il taglio del nastro all’interno della Reggia di Quisisana, e ieri le prime mucche che liberamente accoglievano i visitatori. Succede anche questo a Castellammare negli storici giardini del Re, dove la storia si incontra con le ricchezze naturali. Un bosco immenso sulla collina di Castellammare apprezzato nei secoli per la sua aria salubre e per la vista mozzafiato sul Golfo di Napoli.

La Reggia di proprietà del Comune è stata concessa in convenzione alla Soprintendeza di Pompei per creare un polo culturale e di formazione. All’interno accoglie da meno di un mese il primo Museo Archegologico della città, con reperti e oggetti provenienti dagli Scavi Archeologici di Stabiae e dei siti vicini. L’entusiasmo per un’esposizione irripetibile e ricca di bellezze e unicità stona con il degrado dei giardini di facile accesso e privi di controllo. Le mucche giovedì pomeriggio pascolavano liberamente nei pressi delle terrazze attraversate dai visitatori del museo. Le bellezze archeologiche di Stabia da tempo sono costrette a convivere con situazioni ambientali difficili, dagli Scavi di Varano adiacenti a private abitazioni, animali domestici e non, fino al degrado degli ingressi dove spesso i turisti si sono imbattuti in rifiuti ed animali morti. Le nuove presenze riguardano ora il nuovo sito della Soprintendenza, gioiello indiscusso dell’arte all’ombra del Vesuvio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA