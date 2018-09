Venerdì 21 Settembre 2018, 15:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un «aiuto» torinese a Pompei per «curare» i dipinti murali della domus della «Caccia Antica». Le immagini social della «siringa» d'arte del restauro del cantiere didattico fanno impazzire il web. Riapre nuovamente il cantiere del centro conservazione e restauro «La Venaria Reale» e della SUSCOR (Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali dell'università di Torino) per il recupero degli affreschi della maestosa domus, sulla base della convenzione stipulata con il Parco Archeologico di Pompei. Tale accordo prevede una stretta collaborazione finalizzata ad interventi di restauro sia nell’area archeologica, sia su un ampio lotto di opere archeologiche trasferite nei laboratori di Venaria. La domus della «Caccia Antica», o casa di «Fabia e Tiranno» o casa della «Regina Elena», o anche casa dei «Ceii» dal nome della famiglia che l’abitava, è una delle opere di maggior rilievo del sito archeologico di Pompei. Il cantiere didattico è coordinato dalla restauratrice del centro, Arianna Scarcella, e vede la partecipazione di sette allieve del corso di laurea.