Ricercatori precari a vita: «Siamo una risorsa Cnr ma senza un futuro»

Martedì 16 Aprile 2019, 12:00

Undici anni di precariato e la strada è ancora lunga. Ben venuti tra i precari del Cnr, mille persone in Italia, circa 80 in Campania. Attendono, sperano, lavorano, ricercatori a tutti gli effetti in attesa di un contratto stabile. O meglio di essere stabilizzati tra stop and go, contratti atipici, co.co.co o a progetti. Se ci sono i soldi si va avanti se finiscono si resta a casa. È pronto un presidio a Roma per il 18 aprile davanti alla sede del Cnr.È il caso di Rosa, tra Cnr e Università ha lavoro per ben 11 anni. Ingegnere chimico, ha lavorato anche all'estero poi ha deciso di rientrare per non buttare tanti anni di impegno al Cnr. E ora? «Da due anni aspetto di essere richiamata dal Cnr - racconta - ho fatto anche il concorso bandito proprio per noi precari, ma ne hanno assunti 100 tutti gli altri fuori, sono in graduatoria ma chissà quando si sblocca la situazione».