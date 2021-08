Istituto scuole Pie di Fuorigrotta, il rilancio affidato alla Compagnia dei figliuoli

La Compagnia dei Figliuoli si occuperà del rilancio dell'istituto scuole Pie di Fuorigrotta.

I Padri Scolopi, fondatori dell'istituto, manterranno la loro presenza accanto all’associazione, la quale, proprio come avvenuto precedentemente con il «nuovo Bianchi» di Montesanto, avvierà un progetto volto a promuovere e sviluppare la famiglia come luogo di crescita per l'infanzia.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Covid a scuola, Campania ok: sei studenti su 10 vaccinati nei licei,... L'EPIDEMIA Tamponi a 10 euro e sconti per i ragazzi ma è scontro sul... LA SCUOLA Inglese al nido e alla materna. Al via da settembre in Emilia il...

«La Compagnia dei Figliuoli è nata, come dichiara il presidente Carmine Esposito, per dare parità di accesso ad una istruzione dagli standard elevati, promuovendo al contempo l’educazione civica, il rispetto dell’ambiente, la convivenza tra famiglie di diverso background e quartiere; lo abbiamo fatto con successo rilanciando «il nuovo bianchi» ed è quello che faremo con l'istituto scuole Pie, portando avanti l'impegno iniziato dai Padri Scolopi.»