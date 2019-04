Rione Sanità, l'esibizione dei baby musicisti con re e presidenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 27 Aprile 2019, 08:30

La passeggiata per il rione Sanità ha lasciato un segno nel cuore del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il calore della gente, gli abbracci dei bambini, la bellezza del quartiere coi suoi beni architettonici e artistici. Seppure travagliato dalla criminalità che soffoca con le sue scorribande armate, purtroppo a volte anche dagli esiti mortali come accaduto per Genny Cesarano, il rione Sanità dopo ogni caduta si rialza sempre, diventando un esempio per tutti.Se n'è reso conto Mattarella nella visita di dieci giorni fa, quando ha ricordato le «costellazione di associazioni, di iniziative impegnate per un cambiamento in positivo, concreto, praticato nella vita di ogni giorno» che sono «importanti per il vostro Rione ed è significativo in maniera elevata per tutti», fino a ringraziare per l'impegno «come rappresentante della Repubblica, come presidente, e personalmente, come cittadino».