Rione Sanità, la Puteca Calidonia vince il Premio Gennaro Vitiello

La Puteca Calidonia, compagnia teatrale del Vicolo della Cultura, vince il premio Gennaro Vitiello 2023.

«Nella giornata mondiale del teatro non potevamo ricevere più bella notizia» scrivono in un loro post di Instagram in cui annunciano la vittoria.

Il Premio Gennaro Vitiello è dedicato al regista scomparso nel 1985, direttore del Teatro Esse e fondatore poi della Libera Scena Ensemble, grande innovatore e fautore tra l’altro del decentramento del teatro da Napoli alla sua provincia.

È un riconoscimento che cerca di individuare non solo quanto di meglio c'è nel panorama teatrale, ma anche quello che è stato e che verrà. Il riconoscimento, in passato andato a personaggi del calibro di Toni Servillo, Giulio Baffi e Giancarlo Giannini, ora va alla compagnia teatrale che, con l’impegno sociale si dedica alla rinascita e la riqualificazione del Rione Sanità.

«Lo dedichiamo al futuro» scrivono, «al futuro dei bambini dei nostri corsi, artisti del domani. Al futuro del Rione Sanità, il quartiere che abitiamo ogni giorno e che speriamo di vedere fiorire sempre più. Al futuro del teatro, che non perda mai la sua essenza più pura. A ciò che sarà, verso il futuro e oltre».