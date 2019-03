Pesci, cavalli e serpenti: alla luce nel rione Terra il mosaico ammirato da Cleopatra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 31 Marzo 2019, 09:30

Da Cleopatra al wi-fi: duemila anni di storia del Rione Terra e dell'antico porto di Puteoli che ora diventano il fulcro di un affascinante progetto di gemellaggio e campagne di scavo tra i Campi Flegrei e l'Egitto. È l'idea alla quale starebbe lavorando da mesi, sotto traccia, il Parco Archeologico dei Campi Flegrei. Di sicuro per ora c'è solo il gemellaggio già siglato dal direttore del Parco, Paolo Giulierini, con il distretto cinese di Chendgu per la promozione delle bellezze archeologiche flegree sul mercato cinese. La suggestiva idea è, ora, l'Egitto. Nel segno della regina che sfidò l'impero romano e che un mese dopo le Idi di marzo, nell'aprile del 44 a.C. dopo la congiura che portò alla morte dell'amato Giulio Cesare, si imbarcò con tutto il suo seguito imperiale sulle navi ammiraglie egizie, che erano attraccate al porto di Puteoli per fare ritorno ad Alessandria.