Rito buddista per l'addio a Loredana Simioli e folla di attori commossi: «Ti amiamo»

Venerdì 28 Giugno 2019, 07:30

Oltre 500 persone ai funerali in forma laica di Loredana Simioli, attrice amata dal pubblico, ma soprattutto dai tanti colleghi del mondo dello spettacolo che ieri pomeriggio hanno gremito la Sala Gemito alla Galleria Principe di Napoli. A dare l'ultimo saluto alla Mariarca di Telegaribaldi, che ha regalato sorrisi a giovani e vecchie generazioni (ma era stata scelta anche da registi come Matteo Garrone per interpretare Maria, la moglie di un pescivendolo, nel film Reality), cittadini comuni, familiari, amici e attori di cinema, televisione e teatro. Una cerimonia buddista, a cui hanno partecipato il fratello Gianni e le figlie dell'artista scomparsa.