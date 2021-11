Ritorna dopo un anno di stop dovuto al Covid il calendario “100%Pozzuoli” con le immagini in bianco e nero del fotoreporter Enzo Buono. Viene presentato martedì 9 novembre alle 20 nei nuovi spazi di Akademia Cucina &More sul lago Lucrino (via Provinciale Lucrino-Averno, 1) a Pozzuoli.