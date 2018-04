L'incubo dell'attore Azzurro: «Il mio aggressore voleva uccidermi, ora dicono che è pazzo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 20 Aprile 2018, 10:17 - Ultimo aggiornamento: 20-04-2018 10:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La prima udienza ha portato con sé tanto dolore. Per Roberto Azzurro è come se il sipario si fosse spalancato all'improvviso mostrando un «teatrino di personaggi squallidi con occhi feroci puntati su di me. Per loro io sono colpevole, mentre il loro congiunto, un uomo spietato, è l'innocente da scagionare». L'attore 54enne è stato vittima di un'aggressione lo scorso agosto. Tanto feroce quanto incomprensibile, perché nata da un «no» a un rapporto sessuale occasionale. Ieri al tribunale di Benevento prima udienza del rito abbreviato e per Azzurro è stata l'occasione per vedere la famiglia di Francisco Paulo da Silva, 38enne brasiliano da due anni a Benevento e convivente di una donna del posto da cui ha avuto due bambini. L'imputato dovrà rispondere di tentato omicidio, rapina e sequestro di persona.«In aula è scattato qualcosa. È stato chiesto al gup Loredana Camerlengo di pronunciarsi su una richiesta di giudizio con il rito abbreviato e di far eseguire una perizia psichiatrica sul mio aggressore. Vogliono far passare per pazzo un uomo lucidissimo. In aula la compagna mi ha fissato per tutto il tempo. Due occhi incazzati, bui, pieni di odio come se l'aggressore fossi io. È stato terrificante. Quegli sguardi così pieni di rancore immotivato hanno accoltellato la mia anima, ho riprovato dolore fisico come se le ferite si fossero riaperte ma ho sostenuto quello sguardo. Da parte loro non c'era pietà o richiesta di perdono ma desiderio di umiliarmi. Mi sono dovuto sentir dire da una parente: Mica siamo a teatro?, come stessi recitando. Ma quale recita poi? Le mie ferite parlano da sole».