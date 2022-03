Morta la scultrice campana Rosa Panaro: una vita dedicata all'arte e alla lotta di genere

È morta a 87 anni la scultrice campana Rosa Panaro.

Nata nel 1935 a Casal di Principe, frequentò il Liceo Artistico ed il corso di scultura presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli. Ha insegnato discipline plastiche presso il Liceo Artistico di Napoli e ha iniziato la sua attività artistica nel 1956 con la sperimentazione di materiali diversi quali cementi colorati, resine, polimaterici, ceramica. Nel 1970 indirizzò la sua ricerca sull’utilizzo di cartapesta, terracotta e cemento.

Adoperando simili materiali, Panaro riuscì a fondere due fasi – se non opposte, almeno distinte – della fenomenologia creativa: la quotidianità ed il mito da un lato e l’archetipo dall’altro, manifestazioni di un concetto che oltrepassa il muro del tempo. L’Artista rappresentava nelle sue opere, spesso con plasticismi dai notevoli effetti, sia il quotidiano che i miti e le ansie del fantastico.

La vita di Rosa Panaro non fu dedicata solo all'arte e alla sperimentazione ma anche alla lotta di genere. Non a caso in anni recenti fu premiata dal Comune di Napoli.