Marchese fuori dal cda dello Stabile: «Ho contattato io la Camera di Commercio»

Martedì 15 Ottobre 2019, 21:34 - Ultimo aggiornamento: 15-10-2019 21:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paradosso Marchese. Ha contattato lei la Camera di Commercio, ottenendo un contributo di 100mila euro in favore del Mercadante. Ma l'ingresso del nuovo socio ha anche accelerato l'uscita della Fondazione Banco Napoli, da lei rappresentata in consiglio di amministrazione. Nella lettera di dimissioni, la vicepresidente Rosita Marchese rivendica il suo impegno, rivelando questo retroscena.La premessa è la seguente: «La Fondazione Banco Napoli, da me rappresentata in consiglio di amministrazione, ha deciso di non sostenere più l'attività del teatro nazionale Mercadante». E però. «È sempre stata mia convnzione che la sinergia pubblico-privato costituisca un motore indispensabile per una crescita economica e culturale della nostra comunità», spiega Marchese, e «in tale ottica mi sono adoperata per ricercare ritorse private contattando la Camera di Commercio», aggiunge, spiegando che l'ente «mi ha espresso, sin da subito, interesse al sostegno dell'attività del teatro, fornendo disponibilità a un contributo economico più congruo di quanto erogava la Fondazione Banco Napoli, e richiedendo una rappresentanza in assemblea dei soci e nel consiglio di amministrazione».Di qui la sua decisione personale di fare passo indietro. «Proprio in coerenza dei miei convincimenti - fa notare Marchese - e per favorire l'ingresso della Camera di Commercio, rassegno le mie dimissioni. Come noto, avrei potuto continuare a svolgere il mio ruolo, ma è del tutto evidente che le mie dimissioni sono nell'esclusvo interesse del teatro al quale ho offerto la mia esperienza, la mia passione e la mia competenza, e da ultimo un nuovo prestigioso socio». Nell'ultimo capoverso, lei cambia registro e tono. Si rivolge direttamente al presidente del cda Filippo Patroni Griffi, dandogli del tu: «È stata una bella avventura, ti auguro buon lavoro». Il 22 ottobre, l'insediamento del nuovo cda.