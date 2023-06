Rotary e Federico II insieme: firmato l'accordo con tanti progetti rivolti a giovani studenti e detenuti da reinserire nella società

È stato siglato oggi nella sala del consiglio di amministrazione della Federico II di Napoli l'accordo quadro tra l'università e l'associazione Rotary Distretto 2101 che prevede numerosi progetti in sinergia per mantenere i cervelli in Italia e in particolare al Sud e per reinserire nel mondo del lavoro i giovani detenuti.

Alla presenza dei vari soci dell'associazione, il rettore della Federico II, Matteo Lorito, e Alessandro Castagnaro, professore federiciano e governatore del Rotary regione Campania, hanno firmato l'accordo.

«Si tratta di un'occasione unica e storica di collaborazione con il Rotary le cui attività riguardano sempre il benessere della comunità. I nostri stufìdenti avranno la possibilità di fare tirocini e stage formativi nelle aziende dei rotariani, inoltre organizzeremo iniziative congiunte nell'ambito degli ottocento anni dell'ateneo.

Lavoreremo su opere da produrre insieme e rivolte al sociale» ha dichiarato Lorito.



Tra i progetti è previsto un impegno attivo del Rotary per organizzare, anche a distanza, tirocini formativi finalizzati al reinserimento dei detenuti nel tessuto sociale produttivo e nel mondo del lavoro.

«C'è un accordo su un progetto che riguarda gli istituti penitenziari. Oggi noi offriamo ben undici corsi di studio all'interno della casa penitenziaria di Secondigliano con tanti professori impegnati e sarà utile la collaborazione del Rotary per ampliare questo progetto ed estenderlo anche ad altri detenuti di altre case penitenziarie» conclude il rettore.

Tra le principali iniziative anche “Ulisse 2101. Giovani, aiutiamoli a restare”, un programma di mentoring il cui obiettivo è quello di assistere i giovani della Campania nella loro formazione professionale post laurea tramite tirocini curriculari e praticantati abilitanti con la possibilità di usufruire di borse di studio bandite dal Rotary e dagli enti ad esso collegati.

«Accoglieremo gli studenti più brillanti dell'ateneo per dargli un'opportunità di lavoro all'interno di studi, organizzazioni e aziende che sono legati al Rotary che in Campania conta oltre duemila settecento soci - precisa il governatore dell'associazione, Alessandro Castagnaro - Già siamo attivi col progetto Ulisse, sperimentato da un po' di anni e che sta dando risultati interessanti. Tantissimi giovani, collaborando con atenei e centri di formazione, hanno l'opportunità di coniugare alla teoria la pratica necessaria ai fini di una formazione completa per il mondo del lavoro».