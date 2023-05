Rubinacci e lo charme italiano, da Napoli in poi: una mostra al museo della Moda

«Lo charme italiano, da Napoli in poi». L’outfit di nuova concezione in mostra al museo della Moda di Napoli. Con il coordinamento di Luca Rubinacci, erede della sartoria napoletana fondata in via Chiaia nel 1932, chiamato a presentare le ultime tendenze, non già attraverso le collezioni degli stilisti, ma grazie a una selezione di giovani e non, napoletani, appassionati e ricercati cultori del bel vestire.

Tendenze rappresentate, dunque, non da chi crea l’abito, ma a chi l’abito lo indossa, calandolo nel tessuto urbano, nella quotidianità del lavoro, nell’informalità del tempo libero o nella ritualità degli appuntamenti mondani. «Siamo orgogliosi di presentare al pubblico un nuovo punto di vista sulla sartoria maschile che con creatività e stile sta ridefinendo il modo di inossare e far vivere i capi della moda napoletana contemporanea. Questa esposizione è una celebrazione della vitalità e della forza della moda partenopea», ha dichiarato il presidente del museo della Moda, Maria D’Elia.