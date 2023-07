Russell Crowe, il «Gladiatore» in visita nell'antica Pompei

Il mitico Gladiatore nella città antica per antonomasia.

L'attore neozelandese Russell Crowe ha visitato oggi gli scavi di Pompei in compagnia dello staff degli scavi e dello scrittore napoletano Martin Rua che ha postato sui suoi canali social una foto che li ritrare insieme.

Crowe, in vacanza nel golfo di Napoli con alcuni amici, non ha resistito al desiderio di visitare le vestigia della cittadina sepolta dall'eruzione del Vesuvio nel 79 d. C. e riscoperta in epoca borbonica.

Grazie alla disponibilità del Parco Archeologico, l'attore è stato ospitato all'interno di alcune aree di scavo recenti per visionare in anteprima nuove meraviglie archeologiche.

La star si è mostrata affabile e disponibile a fare foto, sebbene in molti non lo abbiano riconosciuto (l'età avanza per tutti).

Molto colpito dalle nuove scoperte e dalla prosecuzione degli scavi, Crowe ha espresso il desiderio di tornare presto a Pompei.