Giuliana Covella presenta il suo libro "Il mostro dagli occhi azzurri. Il Delitto di Ponticelli"

Sabato sera, alle ore 20,30, a Piano di Sorrento, sulla terrazza di Villa Fondi, la giornalista Giuliana Covella presenterà il suo libro Il mostro dagli occhi azzurri. Il Delitto di Ponticelli, Guida editori. Dialogheranno con l’autrice il giornalista Antonino Siniscalchi e l’avvocato penalista e componente dell’Osservatorio sull’errore giudiziario dell’Unione Camere penali italiane Susanna Maria Grazia Denaro.

L’evento promosso da Luisa Bevilacqua, presidente del CIF, Centro italiano femminile di Piano di Sorrento, in sinergia con Giovanni Iaccarino, vice sindaco e Assessore alla Cultura e Katia Veniero, Consigliera Delegata alle pari opportunità del Comune di Piano di Sorrento.

Tony Fattorusso, Giordana Esposito ed Emanuela Parlato cureranno le letture del volume.

La storia è quella dei cosiddetti “mostri di Ponticelli”. Era il 3 luglio 1983 quando nell’alveo Pollena, un torrente in secca, vennero rinvenuti i cadaveri di due bambine, Nunzia Munizzi di 10 anni e Barbara Sellini, di 7. La perizia medico-legale rivelò che le due amichette erano state violentate, pugnalate a morte e bruciate. L’Italia intera fu scossa da quel massacro. All’inizio gli inquirenti concentrarono i sospetti su un maniaco del luogo. Ma ai primi di settembre il colpo di scena: i “mostri” furono individuati in tre giovani incensurati, Ciro Imperante, Giuseppe La Rocca e Luigi Schiavo. Senza alcuna prova che ne dimostrasse la colpevolezza ma solo in base alle accuse, più volte ritrattate davanti ai giudici, di un supertestimone costretto a dichiarare il falso da un pentito di camorra, i tre ragazzi vennero condannati all’ergastolo. Pena confermata in tre gradi di giudizio. Dopo 27 anni di carcere nel 2010 i tre uomini sono tornati liberi per buona condotta e oggi, a distanza di 40 anni, continuano a rivendicare la loro estraneità ai fatti.

Ma chi era l’assassino delle due bimbe? Un sadico? Un camorrista con “insane” voglie? Chi si voleva proteggere? Qual è stato il ruolo della camorra nella vicenda? A 11 anni dalla prima edizione che ha ispirato una docu-serie in quattro puntate andata in onda lo scorso aprile su Sky Original, “Il mostro ha gli occhi azzurri – Il delitto di Ponticelli” di Giuliana Covella mira a far luce sul caso, oggi tornato alla ribalta nazionale grazie all’interesse della politica e alla nuova richiesta di revisione che Ciro, Giuseppe e Luigi chiedono per dimostrare la loro innocenza. È dei primi di agosto la notizia che la Procura di Napoli (con un’inchiesta condotta dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone, titolare del pool reati contro le fasce deboli) ha aperto un fascicolo sul caso. Un’indagine che, a 40 anni di distanza, non rappresenta una revisione, ma prevede verifiche ulteriori che potrebbero servire a fare giustizia per le piccole Nunzia e Barbara.