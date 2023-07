Teatro San Carlo di Napoli, storica abbonata premiata con la Targa d'onore

Il Teatro di San Carlo ha conferito un riconoscimento speciale ad Anna Barnaba, storica abbonata del teatro, per il suo lungo e prezioso sostegno alle arti e alla cultura. L'emozionante cerimonia di consegna della Targa d'Onore si è svolta ieri mercoledì 26 luglio poco prima dell’inizio del balletto «Balanchine/Petipa» che ha visto protagonista il Corpo di Ballo del Lirico di Napoli.

Anna Barnaba è stata una presenza costante e fedele al Teatro di San Carlo per decenni, dimostrando un inestimabile sostegno all'arte teatrale, alla musica e all'opera. La Targa d'Onore, consegnata personalmente dal direttore generale del Teatro di San Carlo Emmanuela Spedaliere, rappresenta un simbolo tangibile della gratitudine e dell'ammirazione di cui Anna Barnaba è oggetto da parte dell'intera comunità del Massimo napoletano.

Queste le parole di ringraziamento incise sulla targa: «Ad Anna Barnaba in riconoscimento del tuo amore e dedizione al Teatro di San Carlo. ha ringraziato per il riconoscimento ricevuto: «Vi invito a venire sempre a teatro– ha dichiarato – come faccio io perché nonostante le mie 98 primavere posso affermare con certezza che la musica rende giovani».