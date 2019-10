Lunedì 21 Ottobre 2019, 09:58 - Ultimo aggiornamento: 21-10-2019 09:59

Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, oggi a Napoli, si è recato in vista al teatro di San Carlo e ha avuto modo d'incontrare il neo soprintendente Stéphane Lissner, il sindaco Luigi de Magistris, il governatore Vincenzo De Luca e Rosanna Purchia, soprintendente uscente. Stretta di mano tra il primo cittadino di Napoli e il presidente della Regione Campania.Oggi è in programma nel teatrino di corte di palazzo Reaale a Napoli, la prima delle due giornate degli Stati generali della cultura della regione Campania.A partire dalle 10 sono previsti gli interventi del presidente della Regione Vincenzo De Luca e del ministro per i beni Culturali Dario Franceschini.Dalle 14:30, partirà la sessione pomeridiana con i tavoli tematici. Le conclusioni sono in programma martedì a partire dalle 10.