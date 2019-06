Mercoledì 5 Giugno 2019, 13:51 - Ultimo aggiornamento: 05-06-2019 14:36

Giunto alla sua decima edizione, il Premio San Carlo per i Giovani, ha ancora una volta riempito la storica sala napoletana di una folla festosa, studenti arrivati da tutta Italia per partecipare con i loro gruppi. Tremila i ragazzi che hanno sostenuto le audizioni; cinquecento i ragazzi che hanno preso parte alla finale, provenienti da 11 scuole di Campania, Calabria, Lombardia, Puglia, Sicilia. In gara 6 Orchestre, 2 Gruppi Strumentali e 3 Cori. Per i gruppi strumentali si sono distinti i ragazzi del Liceo Musicale severi di Castellammare di Stabia; per la sezione riguardante le orchestre sono stati premiati i giovani musicisti dell’Istituto Comprensivo di Rogliano e il Massari Galilei di Bari, il Liceo Pina Bausch di Busto Arsizio e il Liceo Don Milani di Acquaviva delle Fonti. Per le formazioni corali hanno ricevuto premi le scuole primarie Istituto Comprensivo 57 San Giovanni Bosco di Napoli e il 3° Istituto Comprensivo F. Maiore (Noto); per le scuole secondarie l’Istituto Comprensivo De Amicis Bolani di Reggio Calabria; Gran Premio speciale della Giuria al Liceo Alfano I di Salerno; Premio speciale della Giuria al Liceo Margherita di Savoia di Napoli e Premio Speciale della Giuria Giovani all’Istituto Comprensivo Rende Commenda (Rende – CS). Il San Carlo riserva ogni anno una parte importante delle proprie iniziative alle scuole, dedicando loro una vera e propria Stagione parallela e una serie di progetti specifici rivolti sia agli allievi che ai docenti, figure fondamentali per la diffusione della cultura musicale tra le giovani generazioni. Il Premio San Carlo si inserisce proprio all'interno di questo contesto dando la possibilità ai ragazzi che studiano e si appassionano alla musica in ambito scolastico di esibirsi su uno dei palcoscenici più importanti al mondo.