Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, ha sciolto con proprio decreto il consiglio di indirizzo della Fondazione Teatro Regio di Torino e ha nominato Rosanna Purchia Commissario straordinario di tale istituzione. Ne dà notizia il Mibact. Fin dagli esordi a Napoli con la Nuova Compagnia di Canto Popolare di Roberto De Simone, Rosanna Purchia ha un lungo percorso professionale maturato in alcune delle maggiori istituzioni dello spettacolo italiano, tra le quali il Piccolo Teatro di Milano, dove è stata a lungo responsabile dell'organizzazione della programmazione artistica, e il Teatro di San Carlo di Napoli, dove è stata Sovrintendente fino allo scorso 31 marzo.



«Auguro ogni successo a Rosanna Purchia - dichiara il ministro Franceschini - nel rilancio del Regio di Torino, una prestigiosa realtà della cultura e della lirica italiana ora affidata a una valida professionalità».

