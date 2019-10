CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 1 Ottobre 2019, 08:57

Rien ne va plus: stamattina, alle 9, si aprono le buste con i nomi dei candidati alla soprintendenza del San Carlo. Tra loro, spunta Luca de Fusco, il direttore del Mercadante in scadenza e già sostituito da Roberto Andò. Nonostante il successo del suo mandato napoletano, il regista-operatore culturale potrebbe avere poche chance poiché considerato divisivo negli equilibri tra i rappresentanti di Comune e di Regione.I giochi appaiono più che mai aperti: il consiglio di indirizzo del teatro inizia solo oggi a prendere visione delle candidature ufficialmente pervenute, una ventina in totale, sembra di livello soprattutto regionale. E, tra tutti i profili che circolano con insistenza, non è ovviamente detto che sia individuato per forza il «vincitore». Il motivo è spiegato nell'avviso che ha dato il via alla selezione: «Il consiglio di indirizzo non è vincolato alla scelta tra coloro che avranno presentato il proprio curriculum», ed è «libero di interpellare e proporre qualsiasi soggetto in possesso dei requisiti indicati». Potrebbe così spuntare, anche non dalle buste, il nome di Cristiano Chiarot, ex sovrintendente del Maggio fiorentino, e potrebbe mettere d'accordo San Giacomo e Santa Lucia, tanto che avrebbe avuto già un incontro con alcuni rappresentanti della Fondazione.