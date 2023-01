Teatro San Carlo di Napoli, Unicredit è il nuovo main sponsor: «Così sosteniamo lo sviluppo sociale»

Il gruppo bancario internazionale Unicredit è il nuovo main sponsor del teatro San Carlo di Napoli per la Stagione 2022/23. La prestigiosa collaborazione, tra l’istituto di credito e il Lirico più antico d'Europa, è stata presentata questa mattina nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo alla presenza del Presidente della Fondazione Teatro di San Carlo e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il Sovrintendente del Teatro di San Carlo, Stéphane Lissner e Annalisa Areni, Head of Client Strategies di UniCredit Italia.

«Il sostegno di UniCredit al Teatro San Carlo - ha spiegato il primo cittadino partenopeo - tra le principali fondazioni culturali del Paese, rappresenta uno straordinario segnale di centralità di Napoli a livello nazionale e sottolinea, ancora una volta, l'importanza della collaborazione tra pubblico e privato nei progetti di crescita del territorio». Il finanziamento, la cui cifra sarà resa nota prossimamente, «consentirà – chiarisce Gaetano Manfredi - di investire ancora sulla formazione artistica dei più giovani attraverso i laboratori e le attività delle Officine San Carlo a Vigliena», poste negli spazi degli stabilimenti ex Cirio dell’area orientale della città.

L’intento di Unicredit, oltre a supportare la stagione teatrale che prevede un calendario fitto di appuntamenti, è proprio quello di sostenere i progetti educational e di inclusione sociale messi in campo dal Massimo napoletano in diversi quartieri periferici della città. A partire proprio da Napoli Est dove la banca è già presente con lo «Spazio UniCredit Innovation Factory», locato all’interno del campus federiciano di San Giovanni a Teduccio.

«Il nostro impegno è volto ad aiutare la città di Napoli e tutto il Mezzogiorno» spiega Annalisa Areni, Head of Client Strategies di UniCredit Italia, ribadendo l’importanza di investire nella cultura perché «può generare importanti ricadute per lo sviluppo sociale ed economico sostenibile dei territori. Ne è una dimostrazione proprio la partnership con il Teatro San Carlo di Napoli, una delle punte di diamante della cultura del nostro Paese. Abbiamo fortemente voluto che la sponsorizzazione fosse legata anche al sostegno delle attività formative ed educative delle Officine San Carlo, dandone nuovo impulso, a vantaggio delle giovani generazioni di Napoli che possono beneficiare di un ulteriore spazio in città dove poter coltivare il loro talento».

«Insieme a UniCredit – racconta il Sovrintendente del Teatro di San Carlo, Stéphane Lissner, ricordando che si tratta del primo main sponsor per il teatro napoletano - intendiamo non solo portare avanti un'ambiziosa programmazione artistica ma in particolare desideriamo concentrarci sulle tante iniziative per il sociale a partire dalle Officine San Carlo per i giovani e la formazione».

Le Officine di Vigliena sono infatti una struttura, in tal senso, innovativa che offre ai giovani della città diversi laboratori. Gli stessi si snodano in tutti i campi della cultura: dalla musica, passando per lo spettacolo, fino ai workshop di architettura e di design urbano. Creando, nei fatti, un vero e proprio polo della creatività e della formazione artistica che ha visto, negli ultimi due anni, la partecipazione attiva di circa mille giovanissimi. «Questo progetto – conclude Lissner - potrà essere ulteriormente rafforzato e amplificato con impegni specifici che utilizzino l'arte e la cultura come strumenti di inclusione sociale».