A San Giorgio a Cremano la Festa della Lava

Venerdì 25 Maggio 2018, 14:56 - Ultimo aggiornamento: 25-05-2018 14:56

La città di prepara ad accogliere e portare in processione le statue di San Giorgio a Martire e dell'Immacolata Concezione. Domenica 27 maggio è una delle date più importanti dell'anno per il popolo sangiorgese. Conosciuto come Festa della Lava, l'evento è la ricorrenza religiosa e tradizionale più sentita dalla cittadinanza.Le celebrazioni in onore del Santo inizieranno alle 16.30 con i vespri nella Chiesa di San Giorgio Martire. Alle 17 poi, prenderà il via il corteo con i "portancuolli", da sempre difensori della tradizione, che a spalla porteranno le statue di San Giorgio Martire e della Immacolata Concezione seguiti dalla cittadinanza preceduta dalle autorità."San Giorgio è il segno distintivo della nostra città - afferma il sindaco Giorgio Zinno una simbolo imprescindibile ed identitario, un legame e allo stesso tempo un richiamo costante alla custodia della nostra storia. La Festa della Lava si identifica con la tradizione della nostra città. Capirne il valore, preservarla e rispettarla è un’occasione di testimonianza e di coinvolgimento per tutte le generazioni di sangiorgesi. Trasmettiamo a coloro che verranno dopo di noi, così come ai nostri bambini il senso di appartenenza alla città e la sua vocazione".