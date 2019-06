​San Spiga, l'artista argentino riporta Maradona nei vicoli di Napoli

Martedì 11 Giugno 2019, 16:42

Un legame profondo quello tra Napoli e l'Argentina. A sancirlo è sempre lui, el Pibe de Oro, Diego Armando Maradona. Che oggi, in qualche modo, torna ad "abitare" fisicamente nella città partenopea grazie aSantiago Spigarol, noto artista argentino che gira per il mondo installando sui muri delle città immagini dei personaggi che ne hanno fatto la storia.San Spiga - questo il suo nome d'arte - è tornato a Napoli in questi giorni. Una città in cui si sente a casa e che lui definisce "italo-argentina, dove vive il popolo di Maradona”. In particolare ama risiedere ai Quartieri Spagnoli, dove ha molti amici e dove trova appoggio nella bottega-associazione Miniera dell’arte di Salvatore Iodice. Proprio in Vico Tre Regine San Spiga ha collocato la sua prima opera: un Maradona di tre metri che danza dopo un gol, tratto da una fotografia in bianco e nero che scattò al san Paolo il compianto fotoreporter napoletan, Franco Castanò. Su un palazzo ad angolo di Largo Baracche ha invece attaccato con acqua e farina l’immagine ingrandita di un uomo anziano del quartiere che poggia la mano al suo orecchio destro; un invito a parlare più forte.Il giorno seguente l'artista è stato invitato dall’associazione Comitato Rinascita di Forcella per installare una sua opera nel quartiere. Domenica pomeriggio si sono radunati a Forcella persone dell’associazione e maradoniani, venuti anche da Roma, come il vignettista Marco Gaucho Filippi. Davanti alle espressioni di stupore e gratitudine dei turisti e degli abitanti, San Spiga è salito su uno scaletto e ha sistemato l’effigie di Maradona in ginocchio, quasi fosse in preghiera nel “Paradiso”, che era il nome del centro sportivo dove a quei tempi si allenava la squadra del Napoli. Questa foto - affissa sul muro di quella che fu la casa del boss pentito Luigi Giuliano - la scattò un giovane Sergio Siano, fotoreporter de Il Mattino, ignaro che un giorno la foto facesse parte di un libro, che sarebbe stata quella portante di una mostra a Londra, e che un’artista argentino l’avrebbe scelta come opera da installare a Forcella e a Buenos Aires.