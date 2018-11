Scavi di Ercolano, l'Ambasciatore del Messico in Italia in visita al parco

Giovedì 1 Novembre 2018, 15:30

L’Ambasciatore del Messico in Italia, Juan Josè Guerra Abud, ha visitato stamane assieme alla moglie il Parco archeologico di Ercolano, accompagnati dal direttore del Parco Francesco Sirano e dal sindaco della città di Ercolano, Ciro Buonajuto, che hanno guidato la coppia alla scoperta del sito, dei monumenti e delle case più significative della città antica. «Siamo onorati e felici nell’accogliere l’Ambasciatore tra le bellezze della nostra Ercolano», ha detto il sindaco, Ciro Buonajuto.Da stamane, in particolare, il parco archeologico di Ercolano dà il benvenuto a 5 nuovi addetti all’accoglienza, dando così inizio al nuovo progetto Ales. Il progetto punta a migliorare l’accoglienza del Parco: un investimento che rafforzerà il personale con 15 addetti all’accoglienza e 6 supporti amministrativi. «È uno dei nostri investimenti – ha detto il direttore del parco archeologico, Francesco Sirano - per elevare il livello qualitativo e quantitativo delle nostre capacità di accoglienza, insieme alla valorizzazione di tutto il personale statale, che dal primo giorno mi supporta e collabora con eccezionale professionalità alle attività del Parco».