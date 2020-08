Questa mattina visita Elena Bonetti, Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia ha visitato il Parco Archeologico di Ercolan. Ad accompagnarla il sindaco Ciro Buonajuto. “Un sito che va abitato, camminato, incontrato – queste le parole della Ministra Bonetti al termine della sua visita - Ho molto apprezzato il percorso di narrazione e di ingresso nel mondo dell’antica Ercolano. Proprio in questa città un sito di questo tipo rappresenta il segno della bellezza e della cultura che riabilita a dignità piena l’intero territorio, rappresentando un’occasione di riscatto ma anche di ripartenza come segno importante per tutta l’Italia”. © RIPRODUZIONE RISERVATA