Scavi di Pompei, sold out alla visita al cantiere di restauro della Villa di Diomede

Sold out per la visita al cantiere di villa di Diomede. Turisti innamorati del dietro le quinte dei restauri. Oggi il sipario si è alzato sul cantiere di restauro della Villa di Diomede, lo scenografico complesso residenziale posto lungo la via dei Sepolcri, presso la necropoli di Porta Ercolano.



In queste ore i visitatori possono accedere per la visita al cantiere, accompagnati dai tecnici e restauratori. Il nuovo direttore generale del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtrieghel, inaugura una nuova epoca di visita dell'antica città romana: l'ingresso ai cantieri di restauro delle dimore più suntuose che tanto piace ai turisti.