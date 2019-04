Scavi di Stabia, a sei mesi dal crollo riapre Villa Arianna

Martedì 16 Aprile 2019, 12:59

Sei mesi di chiusura forzata a causa del crollo dei solai, dovuto ad un’ondata di maltempo, che ha reso inagibile la struttura.Ha riaperto i cancelli questa mattina Villa Arianna che assieme a Villa San Marco compongono gli Scavi di Stabia.All’evento inaugurale per la riapertura hanno partecipato Alfonsina Russo, direttore ad interim del Parco Archeologico di Pompei, Mauro Cipolletta, direttore generale del Grande Progetto Pompei, e Francesco Muscolino, direttore degli Scavi di Stabia."Grazie alla collaborazione di tutti - ha affermato la direttrice Russo - è stato possibile riaprire questo sito che sarà curato nelle strutture e nel verde giornaliermente. Solo così, alla luce di quanto accaduto anche a Parigi in queste ore, sarà possibile custodire nel tempo i nostri beni"."Un segnale importante della valenza che i reperti dell’antica Stabiae assumono per il Parco Archeologico di Pompei, - ha affermato il sindaco di Castellammare Gaetano Cimmino - con cui la nostra amministrazione comunale è entrata subito in sinergia, allo scopo di garantire la valorizzazione del patrimonio storico e archeologico di Castellammare e dare impulso al turismo culturale, attraverso l’ingresso di Stabiae nei circuiti di marketing territoriale che includono Pompei ed Ercolano. Villa Arianna è uno scrigno di cultura. E al suo interno sono stati trovati affreschi incantevoli, tra cui la celeberrima Flora, che rappresenta la dea della Primavera girata di spalle nell'atto di raccogliere un fiore da un cespo, allegoria di purezza".