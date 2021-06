Scavi di Pompei, voglia di normalità: in due giorni 5.328 ingressi, trend ok

Due giorni positivi per il Parco archeologico di Pompei e i siti periferici, che hanno visto ritornare tra le antiche mura delle domus i turisti entusiasti di poter visitare i luoghi della storia e dell'arte vesuviana.

Ieri Pompei ha contato 2.836 presenze e oggi 2.492 visitatori, per complessivi 5.328 ingressi, che hanno superato quelli dell'ultimo weekend. I numeri sono in crescita e anche i siti periferici accolgono di nuovo i visitatori.

Oggi sono stati 128 a Oplontis e 6 al Museo «Libero D'Orsi» di Castellammare di Stabia. Qui, Villa San Marco ha contato nei giorni scorsi una media di una cinquantina di ingressi, con punte di 72 visite domenica scorsa.

Sull'entusiasmo suscitato dai dati di buona affluenza di turisti nel Parco archeologico di Pompei, riflette il direttore generale dei siti e musei archeologici vesuviani, Gabriel Zuchtriegel: «A Pompei vediamo dati molto incoraggianti per la ripresa del settore culturale, ma stiamo notando anche una trasformazione strutturale che potrebbe cambiare il settore per i prossimi anni». Zuchtriegel si riferisce all'attenzione suscitata dalle piattaforme web che illustrano i luoghi d'arte attirando nuovi interessi e visitatori. «Bisogna reagire in maniera propositiva a questo sviluppo dovuto alla pandemia - afferma il dg del Parco Archeologico di Pompei - e pensiamo di farlo puntando su itinerari ampliati, territorio, membership e digitale. Sia mettendo in campo iniziative proprie sia collaborando con il ministero della Cultura, che pochi giorni fa ha lanciato la piattaforma ITsArt con un canale dedicato a Pompei. Uno dei primi contenuti su ITsART racconta la Villa di Poppea a Oplontis, nel territorio dell'antica Pompei, che effettivamente oggi ha visto una buona affluenza».