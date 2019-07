Pompei, in visita agli Scavi con un passaggio tra gli affreschi del kamasutra di duemila anni fa

Mercoledì 10 Luglio 2019, 14:54

Porta Marina Superiore chiusa per lavori di manutenzione: da oggi percorso alternativo per gli ambienti del kamasutra della Pompei romana. Al fine di consentire lavori di manutenzione sulla passerella d'ingresso di Porta Marina Superiore, dal giorno 10 luglio e fino alla conclusione dell'intervento, l'accesso all'area archeologica sarà consentito attraverso le scale delle Terme Suburbane.L'annuncio social del Parco Archeologico è stato molto gradito dai turisti che, prima di avventurarsi nel tour tra le antiche vestigia, potranno sbirciare tra gli affreschi hard del complesso termale. Una delle particolarità di questa «spa» di duemila anni fa è situata nello spogliatoio dove sono presenti diverse pitture raffiguranti vari tipi di amplessi amorosi. In un primo tempo i quadretti erotici hanno fatto pensare all'esercizio della prostituzione. Studi più recenti, invece, hanno fatto ipotizzare si trattasse di un intelligente espediente per permettere ai clienti di ricordare dove fossero conservati i loro abiti. Per la clientela di duemila anni fa era piu semplice ricordare una immagine erotica piuttosto che un numero.