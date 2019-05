Scavi di Pompei, colloquio bis da Bonisoli: oggi la scelta del nuovo direttore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 21 Maggio 2019, 07:30

Gli esami non finisco mai, nemmeno per gli aspiranti direttori del parco archeologico di Pompei: oggi il «colloquio bis» con il ministro per i Beni culturali Alberto Bonisoli che, subito dopo, potrebbe renderne noto l'esito e quindi annunciare la nomina al vertice rinviata più volte in queste settimane.Chiamati a presentarsi, nella sede del collegio, i tre candidati finalisti indicati da una commissione al termine della selezione internazionale che ha previsto la valutazione dei curriculum e una prova orale. Un iter avviato mesi fa cui hanno partecipato, in totale, 48 esperti.